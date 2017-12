Zezé di Camargo e Luciano sonham com nova turnê na Europa

POR CRISTIANE BOMFIM

Após se apresentarem em Zurique (Suíça), Bruxelas (Bélgica) e Lisboa (Portugal) entre os dias 22 e 25 de maio, Zezé di Camargo e Luciano já pensam em uma nova turnê na Europa em 2014. Mas da próxima vez querem passar por, pelo menos, quatro cidades. “Tocamos em casas do tamanho do Espaço das Américas (na zona oeste de São Paulo, com capacidade para até 8.000 pessoas) e foi um sucesso. Voltamos de alma lavada”, contou Zezé di Camargo.

A dupla já se apresentou em outros países da Europa, mas é a primeira vez que tocou em locais como Suiça e Bélgica. “Não imaginávamos que teríamos tanto público”, confessou Zezé.

Até o fim do ano, Zezé di Camargo e Luciano pretendem gravar um novo CD de carreira. Antes, porém, serão lançadas três ou quatro singles com produção musical de Cesar Lemos e Mariano. No dia 8, a dupla participa da gravação do DVD de Paula Fernandes, no Rio de Janeiro.