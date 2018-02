Zezé di Camargo e Luciano embarcam na quinta edição do Cruzeiro É o amor e levam assuntos pessoais para o palco

POR CRISTIANE BOMFIM

(cristiane@gmail.com)

A voz de Zezé di Camargo pode já não ser a mesma do início da carreira, quando ele estourou com a música É o amor ao lado de seu irmão Luciano. Mas isso parece não incomoda-lo. Os fãs fiéis (coisa cada vez mais rara nos tempos do sertanejo universitário) também não reclamam das visíveis mudanças na voz do cantor que continuam lotando shows, consumindo produtos licenciados e se dispondo a pagar até 1.599 dólares por quatro dias a bordo de um navio ao lado dos filhos de Francisco. O show de duas horas no teatro do navio MSC Magnífica marcou a abertura da quinta edição do Cruzeiro É o Amor, que começou ontem, 28, e vai até domingo. O entrosamento da dupla no palco ficou explícito entre uma música e outra, quando emendavam bate-papo com a plateia e piadas.

“Tem crianças no teatro?”, perguntou Zezé que apesar da resposta positiva emendou uma piada suja levando todos às risadas. Assuntos como o fim do casamento dele com Zilu também foram motivos de brincadeira: “Ela entrou com a bunda e eu com o pé”, disse o primeira voz. “Não foi bem assim, né Zezé?”, emendou Luciano sorrindo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vinte e quatro sucessos fizeram parte do repertório, entre eles Você vai ver, A ferro e fogo, Mentes tão bem, No dia em que saí de casa e, é claro, É o amor. A apresentação, no entanto, não teve a esperada participação Gusttavo Lima. De acordo com Zezé, por causa de um show marcado na última hora, ele não pode comparecer. Na manhã de hoje, o dono da música Balada Boa participou do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Globo.

O palco pequeno pode ser a justificativa para a redução da banda e a ausência de balé nos espetáculos no teatro do MSC Magnífica. Mas usar o recurso do telão para exibir a performance dos dançarinos e o clipe da música Criação Divina, gravada com Paula Fernandes, não foi uma boa solução. No caso dos bailarinos, a impressão que deu é que eles estavam dançando uma música e a dupla cantando outra. Quanto ao clipe, seria melhor se os irmãos tivessem interpretado a canção sem a participação da musa na tela.

O show foi acompanhado de pertinho por Flávia Fonseca, mulher de Luciano. Animada, ela cantou e dançou todas as músicas. Mas foi a presença da jornalista Graciele Lacerda no piso superior do teatro que causou burburinhos no navio. Ela é apontada como a atual namorada de Zezé di Camargo. Pouco depois das duas horas da manhã, ela e o cantor foram vistos juntos na boate do MSC Magnífica.