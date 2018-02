Zé Ricardo e Thiago fazem parceria com Aviões do Forró

POR CRISTIANE BOMFIM

Em janeiro de 2013, Zé Ricardo e Thiago devem lançar uma música em junto com o grupo Aviões do Forró. A parceria foi fechada na madrugada de domingo (18) nos bastidores do Caldas Country Show, em Goiás, onde a dupla fez uma participação especial no show do cantor Cristiano Araújo.

O papo foi rápido. A dupla andava por um dos corredores que dá acesso aos camarins quando encontraram Xandy, vocalista do grupo de forró. “Não nos conhecíamos e ele já veio elogiando. Disse que gostava muito de cantar ‘Sinal Disfarçado’ e propôs a parceria. Aceitamos na hora”, comemorou Zé Ricardo. Para quem não lembra, ‘Sinal Disfarçado’ é aquela do refrão “Vai no banheiro pra gente se beijar. Bem lá no escurinho pra ninguém desconfiar”.

Em abril, a banda Aviões do Forró foi convidada para participar do DVD de João Bosco e Vinícius. Eles interpretam “Colo colo”, atual música de trabalho da dupla.