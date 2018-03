Victor e Matheus apostam em São Paulo para estourarem no Brasil

POR CRISTIANE BOMFIM

No dia 7 de dezembro de 2011, Victor e Matheus subiram no palco montado no Recinto de Exposições de São José do Rio Preto, no interior paulista, para a gravação do segundo DVD da carreira. A apresentação foi acompanhada por cerca de 20 mil pagantes e teve as participações de Michel Teló (dono do hit mundial “Ai Se Eu Te Pego”) e Munhoz e Mariano (estourados com “Camaro Amarelo”). Um ano, um mês e 14 dias depois, a dupla lançou oficialmente o DVD em São Paulo em um show sem estardalhaços na recém-inaugurada Brook’s, na zona sul.

Por volta das 23h30 do dia 22 , no camarim, os amigos se apresentam à imprensa: “Oi. Eu sou o Victor”, diz o moço de 35 anos vestindo botas e chapéu branco. “E eu sou o Matheus”, completa o parceiro vestido mais casualmente. Dizem que a “apresentação” não tem nada a ver com o fato de ainda não se sentirem famosos. Ela é feita desse jeito mesmo para criar uma proximidade com os interlocutores. Mas foi por causa da busca pelo sucesso nacional e reconhecimento de uma carreira que começou em 2003 que os amigos escolheram São Paulo para, nas palavras de Matheus, “massificar o DVD” e alcançar um número até agora inimaginável de ouvintes para as músicas gravadas no estilo sertanejo universitário. Para isso, a dupla precisou se adaptar ao “mercado paulistano” que, no geral, está ligado aos modismos.

A mudança começou no repertório. No Mato Grosso, de onde eles vieram, as modas de viola influenciadas por Tião Carreiro são preferência. “Gostamos disso, nossas raízes são essas, mas tivemos que modernizar e partir para o sertanejo universitário”, explica Matheus. Para ele, o DVD, aliado a aparições em programas de TV e entrevistas em rádios paulistanas que se dedicam ao estilo musical, é o passo que faltava para o sucesso.

Com produção musical de Dudu Borges, o DVD Victor e Matheus – Ao vivo em São José do Rio Preto tem 19 faixas e cenário grandioso, tudo coordenado por Anselmo Trancoso. “Vai rolar” foi escolhida para ser cantada junto com Michel Teló. A música é uma adaptação mais comportada do funk “Adultério”, gravada por Mr. Catra. Na nova versão, a letra perdeu versos como “garota de programa, tira a minha paz”. A palavra “cachorra” foi substituída por “delícia”. E o refrão “vai rolar um adultério” virou “vai rolar um parapapara”. Tudo isso porque, apesar da ousadia na hora de escolher a canção, a dupla lembrou que a versão original seria difícil de emplacar nas rádios.

“Estávamos no estúdio com Dudu Borges produzindo o DVD e essa musica caiu nos nossos ouvidos através da dupla Pedro Paulo e Alex, que gravaram ela primeiro”, conta Victor. “Nós nunca fomos tão ousados assim, mas quando escolhemos gravar a música fizemos algumas mudanças para deixa-la um pouco mais comportada e familiar”, completa Matheus. E foi exatamente com “Vai rolar”, que a dupla começou o show em São Paulo. E o refrão estava na boca do público. O repertório mesclou músicas da dupla – é o caso de “Promoção”, gravada com Munhoz e Mariano e que está sendo levada às rádios para divulgação – com clássicos do sertanejo e sucessos de outros artistas para agradar o público que “não quer ouvir apenas Victor e Matheus e sim outros artistas”, como diz Victor.

CLIPE

Apesar da prioridade para 2013 ser a divulgação do DVD em todo o Brasil, a dupla afirma que vai conseguir dividir o tempo com novos projetos. Estão na lista, lançamentos de singles, a regravação com novos arranjos da música “Te avisei” e um clipe na praia de Copacabana. A música escolhida foi composta por Matheus em parceria com Thiago Franco (que toca acordeom na banda) e Juliano Silveira. “É uma novidade. A música tem um papo muito leve e queremos lançar ainda neste verão”, explica Matheus.