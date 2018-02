Victor e Léo tocam amanhã em São Bernardo

Por Cristiane Bomfim

Victor e Léo são a principal atração da Festa Julina que acontece amanhã (24) na Estância Alto da Serra, em São Bernardo. A dupla, que deve ser a última – de uma série de seis -a subir no palco irá apresentar o show da turnê Ao vivo e em cores.

A programação é que a apresentação ocorra às 18h30. Farão parte do repertório músicas como Borboletas, Águas de Oceano e Boa sorte para você, que dá nome ao oitavo CD de Victor e Léo

Também vão participar da festa organizada pelo terceiro ano consecutivo pela rádio Tupi FM, Alexsandro e Marcelo, Fred e Gustavo, Henrique e Diego, João Victor e Munhoz e Mariano – vencedores do quadro Garagem do Faustão no ano passado.

Serviço:

A Estância Alto da Serra fica na Estrada Nevio Carlone, 3, em São Bernardo. Para a festa Julina, a casa abre às 13h. O s ingressos para a pista custam R$ 30 e para o camarote de madeira, R$ 50. O telefone do local é (11) 4101-5000. O site é www.estanciaaltodaserra.com.br.