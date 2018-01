Victor e Leo fazem turnê nos Estados Unidos

Por Cristiane Bomfim

Victor e Léo irão fazer, em março, uma turnê de quatro dias nos Estados Unidos. No dia 1 de maço, a dupla mineira se apresentará em São Francisco, no estado da Califórnia. No dia seguinte, o show será em Pompano Beach, na Flórida. Dia 3, os irmãos tocam em Newark, em Nova Jersey. O último show será na cidade de Revere, no estado de Massachusetts.

No dia 8, a dupla já estará no Brasil e se apresenta no restaurante São Judas, em São Bernardo, na Região metropolitana de São Paulo. A música Lágrimas, estará no repertório.