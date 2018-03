Universal atrasa em uma hora lançamento do clipe de Paula Fernandes e irrita fãs

POR CRISTIANE BOMFIM

cristiane@gmail.com

A Universal quase matou de ansiedade os fãs de Paula Fernandes por causa do atraso de uma hora e dez minutos na divulgação do novo clipe da cantora. É que desde segunda-feira a gravadora vinha anunciando em sua página no Facebook o lançamento de um novo clipe da cantora. O dia e a hora já estavam definidos: 17 horas de hoje, 13. Mas o vídeo só foi publicado às 18h10.

Enquanto esperavam, os usuários da rede social lotaram página da Universal de reclamações. Em pouco mais de uma hora foram mais de 100 comentários espalhados nas fotos de Paula Fernandes publicadas pela empresa na rede social. Logo depois veio a retratação: “Pessoal, estamos com um pequeno atraso para a estreia do novo clipe Cuidar Mais de Mim da Paula Fernandes devido ao fuso horário. Já está tudo pronto aqui e assim que ficar disponível postaremos o vídeo para todos vocês!”

A justificativa não agradou: “Acho que a Paula Fernandes deve colocar todos os assessores no olho da rua. Um absurdo! Incompetência pura e desculpa esfarrapada”, escreveu um fã.

O clipe foi publicado às 18h08. Ele foi gravado ao vivo no show da turnê Meus Encantos, no Credicard Hall, em São Paulo, e nada mais é que um trecho do show. A produção fez ainda uma graça e vez ou outra mostra fãs fotografando Paula Fernandes, além de algumas cenas em que a sombra das cabeças do público aparecem na frente do palco. Para quem gosta, segue o link do vídeo: http://vimeo.com/54415687#