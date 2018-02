Trio Parada Dura grava DVD de 40 anos de carreira em São Paulo

Por Cristiane Bomfim

O Trio Parada Dura escolheu a capital paulista para gravar o DVD comemorativo de 40 anos de carreira, do grupo que já não tem a formação original. Vão subir no palco do Via Marquês, na zona oeste, os cantores Mangabinha, Leone e Leonito. Mangabinha é o único que está no trio desde sua criação, em 1973. O show será na terça-feira, dia 19.

No repertório estarão os grandes sucessos do Trio Parada Dura e as participações de Teodoro e Sampaio, Matogrosso e Mathias, Durval e Davi e Guto e Nando.

GRAVAÇÃO DO DVD TRIO PARADA DURA

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Data: 19 de Junho de 2012

Horário: 20:30hs

Local: Casa de shows .VM Via Marquês

End: Av. Marquês de São Vicente, 1589 – São Paulo – SP

Vendas de Ingressos através do site

Homens: R$40,00 / Mulheres: R$20,00

Número limitado de Ingressos.