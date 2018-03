Três duplas na disputa dos ‘Melhores do ano’ da Globo

Por Cristiane Bomfim

Fernando e Sorocaba, Jorge e Mateus e ainda Victor e Léo são os três indicados para a categoria melhor banda ou dupla do concurso Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, da TV Globo. Na disputa para ver quem se destacou em 2011 nesta categoria só deu música sertaneja: nenhum grupo de pagode, samba, rock ou pop.

A votação para a categoria melhor banda ou dupla começou no dia 11 e vai até amanhã, 18. Para dar seu voto é preciso entrar neste site: http://tvg.globo.com/domingao-do-faustao/melhores-do-ano/index.html. Os vencedores das 14 categorias (entre elas, cantor, música, apresentador, atriz) serão anunciados no programa do dia 1º de abril. Nas duas últimas edições, o troféu ficou com Victor e Léo. A premiação existe desde 1995.