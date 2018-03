Thaeme e Thiago investem na divulgação em São Paulo

Por Cristiane Bomfim

Com agenda lotada –pelo menos neste mês –, Thaeme e Thiago estão investindo na divulgação do primeiro DVD em São Paulo. Na semana passada, a dupla fez o lançamento oficial do novo trabalho na Villa Country, na zona oeste. Hoje, o show é na Wood’s, na zona sul, e no dia 12, no Country Beer, em São Caetano, na região metropolitana.

“Este ano será dedicado à divulgação do nosso DVD. Não temos planos de gravar um álbum novo, mas poderemos lançar uma música nova no meio do segundo semestre”, contou Thaeme que formou a dupla com Thiago em abril do ano passado e em novembro gravou o primeiro DVD em Londrina, no Paraná, com a participação de Gusttavo Lima, Cristiano Araújo e os padrinhos Fernando e Sorocaba.

Atrás do palco, Thiago até parece um cara tímido e desajeitado com as palavras, mas na hora de compor agrada. Nesse DVD, a maioria das canções é de sua autoria. O mesmo Nega e Incondicional, cantadas por Luan Santana. Pega eu e É tenso, conhecidas nas vozes de Fernando e Sorocaba e Tô nem aí, gravada por Hugo Pena e Gabriel.

Também composições de Thiago, O Troco e Tchau tchau foram gravadas por Maria Cecília e Rodolfo, a primeira dupla formada por um casal que estourou. E é exatamente neste filão que entram Thaeme e Thiago entram. “As mulheres ainda são minoria na música sertaneja. Existe espaço sim e isso é importante”, conta Thaeme.

Sobre as cobranças feitas à dupla por estarem no escritório de Fernando e Sorocaba, eles dizem que trabalham para mostrar sempre o melhor. “É lógico que existe uma cobrança por termos sido apadrinhados e estarmos em um escritório grande. Mas o Fernando e Sorocaba acreditam no nosso trabalho e nos apoiam. Temos que aproveitar isso”, disse Thiago.

Pouco antes da meia-noite, a dupla sobre no palco da Wood’s para apresentar músicas como Ai que dó, Tcha Tcha Tcha e Pisa que eu gamo. No repertório também estarão sucessos de Thiago gravados por outros artistas. A Wood’s fica na Rua Quata, 1.016, na Vila Olímpia.