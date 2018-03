Teodoro e Sampaio comemoram 30 anos de carreira em São Bernardo

Por Cristiane Bomfim

Já passaram 30 anos desde que Teodoro e Sampaio fizeram o primeiro show da carreira numa cidadezinha que hoje possui 6.759 habitantes chamada Itambacará, no Paraná. A comemoração das três décadas de carreira vai passar amanhã por São Bernardo, na Grande São Paulo. A dupla se apresenta às 16h na Estância Alto da Serra.

O primeiro sucesso da dupla foi Vestido de Seda, em 1985. Depois vieram Paixão Proibida e outras canções bem humoradas como Mulher Chorona, Garanhão da Madrugada e Roela do Eno. “Nossa marca é bom humor das letras e as sátiras. Ninguém faz isso. E sou eu quem escolhe as letras” conta Teodoro, em entrevista feita por telefone.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo com cerca de 20 shows por mês, não é comum a dupla se apresentar na capital ou região metropolitana. Mas isso, segundo Teodoro só tem a ver com o grande número de pedidos de shows pelo interior do Estado e do País. “As festas de peão e exposições no interior são marcadas com muita antecedência. Aí quase não sobra espaço na agenda para São Paulo. Mas sempre que possível, estamos em São Paulo”, justifica Teodoro que alterna sua casa entre São Paulo e Paraná.

As comemorações de 30 anos estão marcadas, segundo ele, por shows animados. Em janeiro do ano que vem, eles devem lançar uma biografia da dupla. “O título é a Vida de Teodoro e Sampaio”, conta Teodoro. O livro será vendido nos shows e em livrarias.

Serviço: Almoço com Show de Teodoro e Sampaio

A casa abre as 11h. Adultos pagam R$ 50 e crianças com idade entre 5 e 12 anos pagam R$20. O valor pago inclui, além do show, almoço a vontade das 12h às 15h. As bebidas não estão inclusas.

A Estância Alto da Serra fica na Estrada Velha de Santos, 03, em Riacho Grande, São Bernardo. Informações pelo telefone 4101-5000.