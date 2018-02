Tele Sena de São João terá Fernando e Sorocaba como garotos propaganda

POR CRISTIANE BOMFIM

Fernando e Sorocaba gravaram na tarde de ontem, 6, a campanha da Tele Sena de São João. A propaganda criada por Brunno Marques e Ruan Marttos se passa em uma sala de aula de faculdade (o cenário foi montado no Galpão Industrial, em Santana do Paranaíba, na região metropolitana de São Paulo). Tudo isso porque é a primeira vez que o título de capitalização vai sortear uma bolsa de estudos para um curso superior. Em alguns filmes, a dupla interpretará professores da faculdade, ensinando as vantagens da Tele Sena e as várias formas de ser premiado. Em outros vídeos, Fernando e Sorocaba estarão interagindo com outros personagens que fazem parte do ambiente universitário, como um jovem pipoqueiro que sonha em poder ser um aluno universitário.

Pela terceira vez estrelando o comercial, Fernando e Sorocaba já se sentem mais à vontade na frente das câmeras. “Eles melhoraram bastante. Entenderam o desafio. Hoje são muitas mídias e eles foram se acostumando com essa variedade”, afirmou Telso Freire, diretor do filme. Aliás, a primeira propaganda da Tele Sena que ele dirigiu tinha Fernando e Sorocaba como representantes.

“Estamos muito felizes por estarmos no terceiro ano consecutivo na campanha. A música sertaneja está em um momento maravilhoso e é popular como a Tele Sena”, disse Sorocaba. A campanha começa a ser veiculada no dia 18 de maio.