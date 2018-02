‘Te esperando’, de Luan Santana, mal foi lançada e já ganhou paródia

POR CRISTIANE BOMFIM

Apesar do lançamento oficial da nova música de Luan Santana estar marcado para segunda-feira, 25, o áudio e o vídeo da canção composta por Bruno Caliman está rodando na internet desde ontem, 22. A romântica “Te esperando“ foi um dos temas mais comentados no Twitter, ganhou elogios de gente de peso e uma paródia, feita pelo MC Maloka. Na nova versão, a música ganhou o nome de “Tô viajando”. O vídeo está no Youtube e já foi visto mais de cinco mil vezes. O oficial (que também está no Youtube) teve mais de 80 mil acessos.

A música original:

A paródia: