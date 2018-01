‘Tcha Tcha Tcha’ é a nova de Thaeme e Thiago

“Ai que vontade que me dá de te colocar no colo e fazer um tcha, tcha, tcha” é o refrão da nova música de trabalho de Thaeme e Thiago. A canção Tcha Tcha Tcha tem participação do cantor Cristiano Araújo e aquela pegada bem parecida com Lê lê lê, de João Neto e Frederico, e É tenso, de Fernando e Sorocaba. Letra fácil, batida animada e tema pegação.

A música faz parte do primeiro DVD da dupla que tem um ano de formação e já ultrapassou 10 milhões de visitas no Youtube. O trabalho tem ainda a participação de Fernando e Sorocaba e Gusttavo Lima.