Três notas em uma: Tânia Mara + Paula Fernandes + Rick Sollo

* A cantora Tânia Mara lançou ontem, 26, em todo o País a música CDs e Livros. A canção faz parte do álbum Tânia Mara Acústico, gravado no ano passado em São Paulo. O CD e DVD tem participação especial de Fernando e Sorocaba, Paula Fernandes e Rafael Almeida, irmão da cantora

* O primeiro neto de Rick Sollo nasceu na manhã de segunda-feira, 26, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. O bebê, que recebeu o nome de Mateus, pesa 3,5 Kg.

* O cantor Juanes compartilhou no Twitter 30 segundos do dueto com Paula Fernandes. A música Hoy me voy faz parte do projeto Juanes MTV Unplugged que começa a ser vendido em 27 de março no iTunes.