Sertanejos na programação de TV

A cantora Paula Fernandes é uma das atrações do Domingão do Faustão neste domingo (03). O programa vai ao ar na Globo a partir das 18h. A mineira, nascida em Sete Lagoas, vai apresentar sucessos do CD e DVD lançados no início deste ano e que já vendeu 700 mil cópias.

Na Record, Eduardo Costa é o convidado do programa Tudo é Possível, apresentado por Ana Hickmann. Além de apresentar a nova música de trabalho Eu quero te amar, o sertanejo vai contar um pouco sobre o início da carreira. No palco, ele se apresenta ao lado da banda Calcinha Preta. Tudo é Possível é transmitido a partir das 12h de domingo (03).