Sertanejos homenageiam João Mineiro

Por Cristiane Bomfim

A notícia da morte do João Mineiro anteontem, 25, não teve destaque na TV. Famoso nos anos 1980 quando ainda formava dupla com Marciano, o cantor foi homenageado no Twitter por artistas como Roberta Miranda e Edson Cadorini (da dupla Edson e Hudson) e ganhou algumas chamadas em sites como Estadão, G1, R7, Folha e Terra.

O sertanejo morreu na tarde de sábado, 24, com 76 anos. Ele estava internado desde segunda-feira passada, 19, no Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí, no interior de São Paulo. O corpo deve ser enterrado hoje, 26, em Andradas, Minas Gerais.

João Mineiro formou dupla com Marciano no início de 1970. O sucesso estrondoso veio uma década depois com músicas como Ainda ontem chorei de saudade e Seu amor ainda é tudo, canções que até quem não gosta de música sertaneja sabe cantar. A dupla lançou 17 álbuns e terminou em 1993.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Repercussão:

César Menotti: “Duas grandes perdas na Arte. Chico Anysio e João Mineiro”

Emicida: “João Mineiro esteja em paz. Triste.”

Roberta Miranda: “Nossa!! Que triste. Eu… nós… a música…Todos lamentam a perda do João Mineiro. Gente, é muito triste. Não sei o que falar. Só lamentar”

Grupo Tradição: “Nossos sentimentos a toda a família do querido João Mineiro… Nossa família sertaneja está de luto!!! Que Deus conforte o coração de vocês”

Daniel: “Saudades nosso querido JOÃO MINEIRO!!! Obrigado!!!!”

Daniel: “Gostaria de estender aqui meus sentimentos para todos aqueles que estão sofrendo com a perda irreparável desse nosso ídolo JOÃO MINEIRO!!!”

Zé Henrique e Gabriel: “O Brasil perde mais um gigante representante da nossa música sertaneja. Morre João Mineiro, da dupla João Mineiro e Marciano…”

Edson Cadorini: “Gente fiquei muito triste com a morte do João Mineiro, grande mestre da musica popular Brasileira! Que pena.”

João Bosco e Vinícius: “Te esquecer difícil d+, ninguém é capaz se amou um pouquinho”, JM&M. “E o salário Ó…”, Chico Anísio. Descansem em Paz ao lado de Deus”