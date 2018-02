Sertanejos comemoram 25 de Xuxa na Globo

Por Cristiane Bomfim

Zezé di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Daniel e Victor e Léo são atrações do programa especial de 25 anos de Xuxa na Globo, que vai ao ar no domingo (02). O programa foi gravado no último dia 7 e promete “emocionar os fãs da rainha dos baixinhos”, segundo site da apresentadora.

Fã assumido de Xuxa, Luciano confessou que se não fosse a música nunca poderia ter realizado o sonho de ficar pertinho da estrela. Zezé lembrou que o momento mais emocionante nestes 25 anos foi o primeiro convite para participar do programa e apresentar a música É o amor, em 1991.

Também participaram da gravação Ivete Sangalo e os cantores de pagode Péricles e Tiaguinho (Exaltasamba), Xande (Revelação), Dodô (Pixote) e Bruno (Sorriso Maroto). Mais sobre os bastidores no site http://tvxuxa.globo.com.