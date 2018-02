Sertanejo Pop Festival reúne 35 mil em Belo Horizonte

Pela primeira vez em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Sertanejo Pop Festival reuniu 35 mil pessoas no Expominas. O evento dividido em dois dias (sábado e domingo) contou com nove atrações do sertanejo universitário que juntas tocaram por mais de 16 horas. Em São Paulo, a festa acontece nos dias 13 e 14 de agosto. Os ingressos já estão sendo vendidos (leia o serviço abaixo).

Para garantir as apresentações, 600 pessoas trabalharam direta ou indiretamente na festa, foram utilizados 60 toneladas de equipamentos de som, 20 toneladas e equipamentos de vídeo, 3 mil lâmpadas e 1.200 quilômetros de cabos. Os equipamentos de iluminação somaram 30 toneladas.

O primeiro dia do Sertanejo Pop Festival teve a participação de João Bosco e Vinícius, Gusttavo Lima, Humberto e Ronaldo, Zé Henrique e Gabriel e Michel Teló. Ontem, subiram no palco Hugo e Gabriel, João Neto e Frederico, Maria Cecília e Rodolfo, Guilherme e Santiago. O encerramento da festa ficou por conta da Luan Santana.

Em São Paulo

A primeira edição do Sertanejo Pop Festival foi em outubro do ano passado. Para este ano, a festa está marcada para os dias 13 e 14 de agosto no mesmo local: a Chácara do Jockey, na zona sul da capital. Das nove atrações já confirmadas, cinco participaram da edição anterior: Guilherme e Santiago, Maria Cecília e Rodolfo, Michel Teló, Fernando e Sorocaba e Munhoz e Mariano, que foram os campeões da Garagem do Faustão. A novidade fica por conta de Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Humberto e Ronaldo e Victor e Léo.

Os ingressos já estão sendo vendidos. A pista para os dois dias sai por R$ 180 e o setor vip (também para os dois dias) custa nada menos que R$ 340. Quem quiser curtir só um dia de evento na pista vai desembolsar R$ 100, quem preferir ficar na área vip vai parar R$ 180. (Importante: estes são os preços do 1º lote).

As entradas podem ser compradas na Bilheteria 2 do Estádio do Morumbi (Praça Roberto Gomes Pedrosa, s/nº), no Teatro Gazeta (Avenida Paulista, 900), Central Turismo Express (Avenida São João, 677) e outros 17 endereços na capitall. A relação completa está no site http://www.sertanejopopfestival.com.br.

Veja algumas fotos do Sertanejo Pop Festival em Belo Horizonte: