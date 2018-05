Sertanejo para solteiros e casais no Dia dos Namorados

Por Cristiane Bomfim

Se você namora e está a fim de passar a noite do domingo (12) em um lugar com música sertaneja, opções não faltam. Mas desta vez os solteiros não foram deixados de lado na programação de Dia dos Namorados das casas noturnas e bares que tocam sertanejo.

Wood’s

A casa abre especialmente no domingo para comemorar o dia dos namorados. Além da decoração especial, maçã do amor e correio elegante, as bandas vão tocar preferencialmente os sucessos do sertanejo romântico. Para bebericar, a sugestão é o drink Ketel Mojito: na compra de um, o segundo é grátis para o acompanhante. Eddy e Gil serão os primeiros a se apresentarem no palco seguidos de Rafael Barreto.

A Wood’s fica no número 1.016 da Rua Quatá, na Vila Olímpia. Na pista, mulher paga R$ 80 e homem R$ 120 de couvert artístico. Nomes na lista têm desconto e o camarote é mais caro. A casa abre às 22h30

Villa Country

Para acabar com a timidez de qualquer solteiro, a casa vai oferecer de graça aos clientes doses de Bacardi Mojito até a meia-noite. A casa abre às 20h. Na programação da noite estão as duplas Anderson e Alyson, Bred e Breno, Jonathan Felix e Thiago, Junior e Eduardo, além do cantor Pedro Henrique.

A Villa Fica na Avenida Francisco Matarazzo, 774. No domingo, homem paga R$ 45 e mulher, R$ 20.

Maavah Bar

A noite de domingo será embalada por duas duplas sertanejas. A primeira, que sobe no palco por volta das 21h, terá repertório mais romântico. Os casais serão presenteados com um drink por conta da casa e quem reservar uma mesa com antecedência ganhará meia garrafa de vinho frisante. Para os solteiros, a balada começa um pouco mais tarde. Depois da meia-noite, a segunda dupla tocará músicas mais animadas e a paquera fica mais fácil com o serviço de correio elegante.

O Maavah Bar fica na Rua Airi, 16, no Tatuapé. Mulher que chegar antes das 22h não paga para entrar. Depois, o preço é R$ 10. Homem paga R$ 16.

Bar Matriz

Casais não pagam couvert artístico no Bar Matriz, na Aclimação, no dia dos namorados. A noite romântica será embalada pela dupla Ewerton e Zanata. Outra promoção para casais é o fondue de queijos suíços com vinho Carmen por R$ 116. Segundo a casa, o preço original é R$ 129.

O bar Matriz fica na Rua Pedra Azul, 521, na Aclimação.