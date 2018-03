Sérgio Reis é apenas um dos convidados de João Bosco e Vinícius para CD repleto de participações

POR CRISTIANE BOMFIM

(cristiane@gmail.com)

Não é de hoje que as duplas sertanejas investem em projetos paralelos com o intuito de resgatar a música sertaneja dos tempos de antigamente, especialmente as modas de viola. Na década de 1990, Chitãozinho e Xororó gravaram “Clássicos Sertanejos”. Nos anos 2000 foi a vez de o cantor Daniel lançar o projeto “Meu Reino Encantado”. A série é composta por três volumes (gravados em anos diferentes) que resgatam bonitas canções como Cuitelinho, Minas Gerais e Mala Amarela”. João Neto e Frederico relembraram músicas que cantavam em barzinhos antes do sucesso no álbum “Só Modão” e prometem lançar, em breve, o volume dois. Como foi adiantado por este blog, Cesar Menotti e Fabiano pretendem fazer algo parecido em 2013.

Donos de sucessos como Chora Me Liga, Curtição e Meu Mundo Gira, desde o fim do ano passado, João Bosco e Vinícius estão em estúdio gravando um projeto pessoal na mesma linha dos outros artistas. A diferença é que a dupla convidou os intérpretes originais das canções escolhidas para participarem das gravações. A extensa lista tem Leonardo, Zezé di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Milionário e José Rico, Chico Rey e Paraná e Sérgio Reis. Mas não há data prevista para lançamento. “É a realização de um sonho e sonho não tem prazo. A ideia é reverenciar nossos ídolos”, explica Vinícius. As participações devem virar uma espécie de documentário e só depois que tudo for gravado e o sonho estiver editado é que o trabalho será apresentado para uma gravadora.

João Bosco e Vinícius dizem que tentaram evitar as músicas manjadas na hora da escolha do repertório. Entre as pérolas está Estrada de chão, composta por Aurélio Miranda. A canção foi gravada em dezembro e tem a voz de Sérgio Reis. Para quem não conhece a canção, segue o áudio e a letra:

Estrada de Chão

Estrada de chão o seu tempo se foi

Pra ter a peonada poeiras de boi

Cobriram de preto a estrada de chão

E mais preto é o luto do meu coração

O passado morreu só ficaram lembranças

E morre comigo a doce esperança

De ainda ouvir na encruzilhada

Um berrante tocando chamando a boiada

Grita o peão – uê, uê, uê, uê boi

Na estrada de chão – vai boiada

Grita o peão – uê, uê, uê, uê boi

Na estrada de chão – vai boiada

Alegres pousadas com meus companheiros

De há muitos janeiros não sei onde estão

Cadê Ferreirinha, João Boiadeiro

Gonzaga, Mineiro e o Negro Tião

Que arriscavam a vida em cima do arreio

Em todo rodeio chamavam a atenção

Seus nomes famosos ficaram pra história

Passados e glórias na estrada de chão

Grita o peão – uê, uê, uê, uê boi

Na estrada de chão – vai boiada

Grita o peão – uê, uê, uê, uê boi

Na estrada de chão – vai boiada

Meu par de esporas, meu laço e arreio

Que há tempos no meio das tralhas guardei

Meu velho berrante que enfeita a sala

E ao lado as medalhas que colecionei

Meu cavalo baio relincha no pasto

Sentindo o cansaço que o tempo lhe fez

E a passarada alegra o sertão

Gorjeiam cantigas na estrada de chão

Grita o peão – uê, uê, uê, uê boi

Na estrada de chão – vai boiada

Grita o peão – uê, uê, uê, uê boi

Na estrada de chão – vai boiada

Grita o peão – uê, uê, uê, uê boi

Na estrada de chão – vai boiada

Grita o peão – uê, uê, uê, uê boi

Na estrada de chão – vai boiada

A aposta em Kléo Dibah e Rafael

O início de 2013, eles garantem, terá como prioridade a divulgação do DVD “A festa’. Gravado em abril do ano passado o álbum tem 14 faixas e convidados como Xandy, do grupo Aviões do Forró, e Kléo Dibah e Rafael, apadrinhados da dupla. “Não somos empresários do Kléo Dibah e Rafael, mas acreditamos muito na carreira deles”, conta João Bosco. O motivo, segundo os padrinhos, é o amplo talento dos dois. “Eles são músicos completos. Tocam muito bem vários instrumentos, cantam bem e são compositores”, justifica Vinícius.

A declaração foi feita depois que a reportagem questionou como é apoiar uma dupla que tem timbre de voz muito parecido. “Nós não acreditamos neles só por causa do timbre de voz que é parecido com o do Vinícius”, defende João Bosco.

Foi graças ao empresário Geraldo Campos que Kléo Dibah e Rafael conheceram João Bosco e Vinícius. A apresentação ocorreu durante um show no Credicard Hall, em São Paulo. E de lá para cá, os quatro se tornaram amigos, também fora dos palcos.