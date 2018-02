Semana começa com três lançamentos

POR CRISTIANE BOMFIM

A semana ainda está na metade, mas cheia de músicas sertanejas novas. A dupla Marlon e Maicon divulgou na tarde de segunda-feira, 12, no Twitter e no site o clipe da romântica Preciso de Você Agora. A música é uma versão de Need You Now, do trio Lady Antebellum. Gravado em setembro na capital paulista , o vídeo (que teve mega produção) contou com a participação dos irmãos nas cenas.

Foi pelo Twitter também que o cantor Israel Novaes apresentou sua nova música de trabalho, a animada Vó, tô estourado. Mais um arrocha para a coleção do artista, que disponibilizou o áudio para download no seu site oficial.

Israel e Rodolffo, uma das revelações da música sertaneja deste ano, também lançaram na manhã de ontem (13) o ‘pagonejo’ Demais da conta, que tem a participação do pagodeiro Thiaguinho. A canção faz parte do DVD gravado, recentemente, pela dupla em Goiânia.