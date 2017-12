‘Romântica’, a nova de Rionegro e Solimões, ganhou clipe

POR CRISTIANE BOMFIM

Rionegro e Solimões lançaram na última quinta-feira, 5, o vídeo de “Romântica”, atual música de trabalho. Escrita por Liandro, Leo Camaro e Rodrigo Wesley, a canção fará – ao lado de “Deu Paixão” – parte do próximo CD da dupla, com lançamento previsto para agosto. Gravado no estúdio TM Áudio, em Franca, no interior paulista, o clipe tem a direção de Toninho Mesquita. “Não gravamos essa música pensando no mercado. Eu e o Rionegro gostamos de mostrar para o povo aquilo que achamos ter a nossa cara. Gravamos porque achamos linda”, disse Solimões ao ser questionado se a escolha da faixa tinha a ver com o momento romântico da música sertaneja.

Com quase 25 anos de estrada ao lado de seu parceiro (Rionegro e Solimões lançaram o primeiro disco em 1º de abril de 1989), Solimões conta que desde 1997 a dupla mantém coerência artística: a mescla de músicas animadas com “modas doídas”. “Mas acho que nossos discos sempre têm mais músicas animadas que sofridas”, analisou Solimões. Por isso, ele avalia que o próximo trabalho terá a mesma característica.

O álbum é um preparativo para o DVD de aniversário da dupla, que deve ser gravado em 2014. “Já tenho até o nome na cabeça. Será ‘Bodas de Prata do Rio Negro e Solimões’, mas será que a gente pode usar o termo bodas de prata para carreira ou é só para casamento?”, brincou o segunda voz que alertou que pouca coisa foi definida. “A gente tem a ideia, mas como as mudanças são rápidas tudo pode mudar”.

Sobre possíveis participações especiais, o sertanejo afirma não ter pensado nisso ainda. “Meu sonho é sempre estar no meio de grandes artistas. Foi muito especial participar do DVD de 40 anos de carreira do Chitãozinho e Xororó. Queríamos ser amigos deles e estar no DVD foi um sonho e uma emoção enorme. O mesmo aconteceu com o convite para estar no DVD ‘Emoções Sertanejas’, do Roberto Carlos. Mas é muito mais gratificante quando as parcerias acontecem como surpresa do que quando ela se torna uma meta”. Em média, a dupla faz entre 80 e 100 shows.

