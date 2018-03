Rodrigo Rios grava DVD em São Paulo

Por Cristiane Bomfim

Na noite de ontem, 10, o cantor Rodrigo Rios gravou o primeiro DVD da carreira na capital paulista. O local escolhido foi o estúdio NDC, na Barra Funda, na zona oeste. Entre as participações especais estavam a dupla Geovany Reis e Fabrício e Dodô, do grupo de pagode Pixote.

O cantor iniciou a apresentação com a bonitinha Tu tu tu. Também fizeram parte do repertório Top 10, a romântica Quero falar de amor, Sem mais nem menos e Santinha. E chorou na metade do show ao agradecer o pai e o empresário. Para comemorar abriu uma garrafa de champanhe.

O artista se apresenta hoje no Bar Brahma. Na sexta, 13, o show é no Jockey Clube e no sábado, 14, na Villa Mix. Todos na capital.