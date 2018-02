Rodeios de Itapecerica da Serra e Sertãozinho terminam domingo

Esta é a última semana dos rodeios de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e de Sertãozinho, no interior do estado. Além de provas as provas de montaria em touros e três tambores, o público poderá assistir apresentação de duplas. Confira a programação:

A 33ª Festão do Peão de Itapecerica da Serra acontece no Ginásio de Esportes (Avenida Dona Anila, 1001, no bairro da Olaria). O rodeio de touros ocorre nos dias 15, 16 e 17 de julho. Todas as noites após os shows haverá desfile de cavaleiros e queima de alho. Há estacionamento para 3.000 veiculos e os portões abrem às 18h.

Hoje (14) – Marcos e Belutti

Amanhã (15) – Victor e Léo

Sábado (16) – Maria Cecília e Rodolfo

Domingo (17) – Fernando e Sorocaba

A 21ª edição do Rodeio de Sertãozinho, no interior paulista, termina domingo (17) com show de João Carreiro e Capataz. Hoje, sobe ao palco a cantora Paula Fernandes. Amanhã (15), é a vez de Gusttavo Lima. Sábado, o show fica por conta da dupla Victor e Léo, seguidos por Léo Magalhães. O preço dos ingressos varia de R$ 15 a R$30. A festa é realizada na Avenida João Olézio Marques, ao lado do Pavilhão da Fenasucro.