Rodeio de Jandira começa com Fernando e Sorocaba

Por Cristiane Bomfim

Com canções como Pega eu, Madri e Celebridade, Fernando e Sorocaba abrem hoje, 28, a21ª edição da Festa de Peão de Jandira, na região metropolitana de São Paulo. A festa vai até terça-feira e terá ainda a participação de artistas como Edson e Hudson e Marcos e Belutti, além das provas de montaria.

Os ingressos, para cada um dos cinco dias de rodeio, custam R$ 20. Amanhã é a vez de Edson e Hudson subirem ao palco. No domingo, a dupla Marcos e Belutti é a atração principal. No repertório estão sucessos como Sem me controlar e Será que vai rolar. Gusttavo Lima deve lotar a arena no dia 31, segunda-feira. E o encerramento da festa fica por conta de Guilherme e Santiago.

A Festa de Peão acontece na Praça Anielo Gragno, ao lado da sede da Prefeitura. Os shows estão previstos para começar às 23h. Mais informações no site www.festadopeaodejandira.com.br ou pelo telefone 4619-8292.