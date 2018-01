Rionegro e Solimões lançam clipe de ‘Deu paixão’

POR CRISTIANE BOMFIM

Qual é o resultado da mistura cerveja e saudade? Segundo Rionegro e Solimões, a resposta correta é paixão, pelo menos é isso que a dupla de carreira longa – já são 24 anos de estrada – canta na música “Deu paixão“, que virou um clipe e está no Youtube desde 1º de fevereiro e teve até a madrugada de hoje (dia 11 de fevereiro), pouco mais de 5.400 visualizações.

A canção, um bailão característico dos artistas, deve entrar no próximo álbum dos amigos do interior de Minas Gerais, já que não faz parte do último CD “Virou Festa”, lançado no primeiro semestre de 2011. O vídeo está sendo divulgado de forma modesta no site dos artistas.