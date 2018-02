Rick Sollo permite download gratuito de CD em site

Por Cristiane Bomfim

O primeiro CD do sertanejo Rick em carreira solo está, desde hoje, disponível para download gratuito no site do cantor (http://ricksollo.com). Vem Camila é a música de trabalho do álbum que possui 13 faixas e a participação especial de Leonardo (na música Muda pra Goiás) e Eduardo Costa (em Morrer de amor). A curiosidade é que tanto Eduardo Costa quanto Rick Sollo têm suas carreiras cuidadas pela Talismã Produções, que é propriedade de Leonardo.

As 13 faixas do CD foram compostas por Rick Sollo – duas delas em parceria de Kadu Ferraz. Mesmo com canções agitadas, como é o caso de Queima, queima e Pelos botecos do Brasil, o álbum tem essência romântica, que fica clara com De volta pro meu coração, Morrer de Amor e até mesmo Vem Camila. De todas, minha favorita é Morrer de amor.

Segue a lista das músicas:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

01. Vem Camila (Rick Sollo – Ed. Peermusic)

02. No Escurinho (Rick Sollo – Ed. Peermusic)

03. Olha pro céu (Rick Sollo – Ed. Peermusic)

04. Queima Queima (Rick Sollo – Ed. Peermusic)

05. Morrer de amor – participação: Eduardo Costa (Rick Sollo – Ed. Peermusic)

06. Pelos botecos do Brasil (Rick Sollo – Ed. Peermusic)

07. Pronto Pra Te Amar (Rick Sollo – Ed. Peermusic)

08. Muda pra Goiás – participação: Leonardo (Rick Sollo – Ed. Peermusic)

09. De volta pro meu coração (Rick Sollo Ed. Peermusic/ Kadu Ferraz Ed. EMI Publishing)

10. Me Segura (Rick Sollo Ed Peermusic/ Monalisa Ed. Peermusic)

11. Me deixa outra hora (Rick Sollo – Ed Peermusic)

12. Mistura aê (Rick Sollo Ed. Peermusic/Kadu Ferraz Ed. EMI Publishing)

13. Caçador (Rick Sollo – Ed. Peermusic)