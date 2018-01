Rick e Renner fazem convidados dançar durante gravação de DVD

POR CRISTIANE BOMFIM

(cristiane@gmail.com)

Em dezembro de 2010 Rick e Renner anunciaram o fim da dupla. Ficaram separados quase dois anos. E, em novembro do ano passado, anunciaram a retomada da parceria com um pocket show. Para marcar esta nova fase, os amigos subiram no palco do Via Marquês, na zona oeste de São Paulo, para gravar o terceiro DVD da carreira. O show foi fechado para convidados e imprensa e contou com as participações especiais de Rio Negro e Solimões, Eduardo Costa, Leo Maia e Pablo, o rei do arrocha. “É um show para marcar o nosso retorno. Voltamos com estrutura emocional, profissional e, renovados como se estivéssemos começando agora. Voltamos na hora que tínhamos que voltar”, confessou Renner.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o título “Bom de Dança”, o DVD reunirá as músicas mais dançantes gravadas pela dupla ao longo dos 25 anos de união e seis inéditas – como é o caso de “O boteco envenenou”, que teve a participação de Rio Negro e Solimões. “A dupla Rick e Renner de todas as duplas que existe no mercado é uma das poucas que tem propriedade para fazer esse tipo de coisa. Queríamos fazer uma coisa diferente. Todo mundo dança hoje, mas não existe um projeto no mercado de músicas dançantes”, explicou Rick. A previsão é que o trabalho chegue às lojas até o fim do primeiro semestre de 2013.

[galeria id=5916]

A escolha dos convidados que subiram no palco levou em consideração, segundo os anfitriões, a amizade. A exceção ficou por conta de Pablo – conhecido com a voz romântica da Bahia e o rei do arrocha, estilo musical bem copiado pelos sertanejos. Rick e Renner conheceram o cantor no carnaval baiano. “Fiquei impressionado com o que aconteceu em Salvador. Acho que se o Pablo inventasse um a música na hora, todo mundo ia cantar junto. Nunca vi um negócio daquele”, contou Rick. No palco, o baiano interpretou a música “Baby”, que é uma composição de Rick, mas no Nordeste se tornou sucesso no timbre de Pablo.

Repertório:

1 – Avisa lá / Paixão de peão / Nóis trupica

2 – Calandu / Muleca

3 – Sabiá / Brega demais

4 – O boteco envenenou / Vida de cão (só Rio Negro e Solimões)

5 – Tira a roupa

6 – De bar em bar

7 – Queima-queima / Pelos botecos do Brasil

8 – Ai que Gostoso / Baby (com Pablo)

9 – Não choro mais / Sala de reboco

10 – Bebo p acarai / Cê quer matar o tio

11 – Pão com ovo

12 – Me segura / Leme ao pontal

13 – Ela é demais / Credencial / Cara de Pau

14 – No escurinho / Peão que é peão / Ce tá querendo

15 – Quase lá

16 – Eu sem você / Quem chorou fui eu / Cachaceiro (com Eduardo Costa)

17 – Toma-toma

18 – Ressaca braba / Bebedeira / Tema Final