Ricardo e João Fernando gravam DVD com participação de César Menotti e Fabiano e Israel Novaes

Por Cristiane Bomfim

“Mais cachaceiro do que eu, só papai. Só papai, só papai. Mais sem vergonha do que eu, só papai. Só papai, só papai”. Quem gosta de música sertaneja ou frequenta baladas em que este estilo predomina certamente já ouviu este refrão alguma vez. E essa nem é a melhor música de Ricardo e João Fernando, mas está virando sucesso e foi escolhida para fazer parte do primeiro DVD da dupla, gravado na terça-feira, 5, em Americana, no interior paulista.

Com nove anos de carreira e seis CDs lançados, a dupla escolheu uma luxuosa casa de eventos – chamada Le Blanc – como cenário. O local é, normalmente, o endereço de festas de casamentos. Os amigos selecionaram 25 músicas para a gravação e contaram ainda com a dupla César Menotti e Fabiano e o cantor Israel Novaes como participações especiais. Gusttavo Lima também foi convidado, mas na última hora (quando a dupla já estava no palco) avisou que não conseguiria chegar no local combinado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Sentamos com a galera do escritório e de acordo com as músicas que foram entrando no repertório, escolhemos as que se encaixavam com essas participações”, explicou Ricardo. João Fernando disse que os convites foram feitos por telefone e aceitos imediatamente. “Ficamos muito felizes com isso”.

Para abrir o show, repleto de amigos e convidados, foi escolhida a inédita Sou brasileiro. Depois vieram músicas como Relógio, Coração Vagabundo, Só papai, Conselho de Mamãe. Mas o show foi longo: começou meia-noite – com duas horas de atraso – e terminou depois das 3h. Teve várias repetições. “Vocês estão com paciência?” brincou Ricardo no início da apresentação. E no final, a dupla de amigos já parecia exausta. A última música – Só saio com as Top – foi refeita três vezes.

[galeria id=3288]

“A gente estava cansado sim. Mas a energia da galera, graças à Deus renovou tudo isso. O repertório é muito recente, com muita música que entrou em cima da hora e nós não estávamos firmes nas letras, mas o pessoal teve paciência de esperar e deu tudo certo”, justificou Ricardo. Toda a produção do DVD, incluindo a seleção das faixas, durou 45 dias. “Foi tudo muito rápido e teve uma música que entrou um dia antes do show. E para decorar em um dia fica difícil”, disse João Fernando. A música em questão é Bala Perdida, composta por Zé Henrique (da dupla com Gabriel).

César Menotti e Fabiano chegaram ao local pouco depois da meia-noite e subiram no palco para cantar a bonita Amor em dobro. Israel Novaes – que com cabelo novo e roupas me lembra muito Luan Santana – foi chamado para cantar o arrocha Duplo Sentido. Se Gusttavo Lima tivesse aparecido, ele participaria na canção Linda flor.

“A gente já conhecia o Ricardo e o João Fernando há um bom tempo. Eles participaram de dois shows nossos e ficou a amizade. Ai eles nos convidaram e é uma honra. E coincidiu com a nossa folga de shows da turnê”, explicou Fabiano (da dupla com César Menotti).

“O primeiro DVD é uma emoção e uma responsabilidade muito grande e eu tenho certeza que vai trazer muito sucesso para eles porque eles já têm estrada, já viveram da noite. Não começaram ontem e gravaram um DVD. É uma marca que fica para a vida toda e por isso me sinto tão honrado por participar”, afirmou Fabiano.

A previsão é que o DVD chegue às lojas em setembro.