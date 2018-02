Repertório é o destaque em DVD de Matheus e Kauan

POR CRISTIANE BOMFIM

Fora do palco Matheus e Kauan pareciam dois garotos ainda tímidos em meio a uma multidão de fotógrafos e repórteres atrás de declarações sobre o momento mais importante da carreira da dupla formada em 2010: a gravação do primeiro DVD. Mas quando as cortinas que os separavam do público que lotou ontem, 20, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, se abriram, os irmãos já não eram mais meninos. A dupla, formada em 2010, fez um show bonito com duração exata de duas horas: sem enrolações ou repetições nas músicas, poucos erros e convidados do primeiro escalão.

O capricho na hora de escolher o cenário e a iluminação só não foi maior do que o cuidado com a seleção do repertório, que foi o grande destaque do DVD. “Tem mais de um ano que começamos a escolha do repertório, tirando música boa e colocando música melhor ainda. Quando sentimos que ele estava pronto, decidimos gravar o DVD”, explicou Matheus minutos antes de iniciar o show. Treze faixas foram escritas por Matheus e Kauan, que já são conhecidos no mundo musical pelas composições de músicas como “Eu vou tentando te agarrar”, gravada por Gusttavo Lima, e “5 de manhã”, sucesso nas vozes de Henrique e Diego.

A presença de Jorge e Mateus, Humberto e Ronaldo, Michel Teló e Luan Santana no palco não intimidaram Matheus e Kauan. “São grandes amigos nossos. Tudo aconteceu naturalmente”, disse Kauan. Escolheram a romântica “Vou te merecer” para dividir com Humberto e Ronaldo. “Eles são muito talentosos e merecem sucesso. Compõem muito e cantam muito. E fazer parte desse projeto é um orgulho muito grande. A música é muito boa”, disse Humberto. “Flash” foi cantada com Michel Teló. “Você me dominou” teve a participação de Luan Santana. Jorge (da dupla com Mateus) escreveu a canção “Fica Combinado” e deu de presente para Matheus e Kauan.

Na plateia estavam Marrone (da dupla com Bruno), George Henrique e Rodrigo, Israel e Rodolffo, Fred e Gustavo, Maria Cecília e Rodolfo, Israel Novaes, além de alguns ex-BBB, compositores e empresários. A previsão é que o DVD chegue às lojas somente em agosto. Mas a dupla promete lançar nos próximos dias “Mundo Paralelo”, a primeira música de trabalho do álbum gravada junto com os padrinhos Jorge e Mateus.