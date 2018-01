‘Reinventar’, projeto paralelo de Léo e Giba está na rede

Por Cristiane Bomfim

No último trimestre de 2011, a dupla Léo e Giba entrou em estúdio para gravar um CD de músicas românticas. O álbum, que é acústico, acabou de ser finalizado, mas ainda não tem data para ser lançado. “É um projeto paralelo com aqueles modões que agente gosta, bem romântico”, explicou Léo num bate-papo no fim do ano passado, quando ele ainda estava no estúdio. Aliás, a maioria das composições é dele.

Para quem quiser conferir uma das músicas deste projeto paralelo Acústico e Romântico, chamada Reinventar, já está no Youtube:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em tempo: no sábado, 21, o clipe Vibração estreou no programa TVNeja, do canal Multishow da TV fechada.