Rangel diz que bebeu por ‘sofrer de amor’

Por Cristiane Bomfim

Um dia depois de se envolver em acidente de trânsito na Rodovia dos Bandeirantes, no interior de São Paulo, e ser preso por dirigir embrigado, o cantor Rangel, da dupla Ronny e Rangel, publicou no Facebook e Twitter que bebeu por “sofrer de amor”.

“To sofrendo por amor, bebi por sofrer de amor, e errei sim ao pegar o carro e sair sem estar consciente do que eu estava fazendo, peço desculpa aos meus fãs e amigos. Rangel Cantor”, diz a mensagem publicada na rede social e confirmada pela assessoria de imprensa da dupla.

De acordo com a polícia, o Rangel seguia para Piracicaba, quando bateu em outro veículo próximo ao pedágio de Itupeva e fugiu sem prestar socorro. A vítima do acidente alega ter perseguido o sertanejo que dirigia a uma velocidade de 160 Km/h. O cantor foi preso e precisou ser carregado por policiais ao chegar no 1º Distrito Policial de Campinas.

Em nota oficial, a assessoria de imprensa do cantor afirmou que Rangel “não é de beber, bebe socialmente, porém após ter discutido com sua noiva bebeu e como está em tratamento com remédios fortes para um problema da garganta o efeito do álcool foi potencializado”. A agenda de shows da dupla está mantida.