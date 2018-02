Quando ainda eram Devanil e Denival…

Por Cristiane Bomfim

Outro dia escrevi neste blog que a dupla Chico Rey e Paraná completam 30 anos de carreira em 2011 e que para comemorar foi lançada uma biografia escrita pelo primeiro empresário da dupla, Clayton Aguiar (leia mais aqui).

O livro chegou na redação do Jornal da Tarde há duas semanas e veio acompanhado do primeiro álbum gravado pelos irmãos paranaenses, quando eles ainda chamavam Devanil e Denival. São 12 canções gravadas ao vivo durante um festival de música na sala Funarte, em Brasília. O ano era 1979. É impressionante a qualidade dos cantores e do repertório. Queria que todos pudessem ouvir, por isso segue o repertório:

1. Teu sofrimento (Olevi/Ferrinho)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2. Caminheiro da Saudade (Goiá)

3. Aurora do mundo (Goiá)

4. Deusa da floresta (Companheiro/Paraná)

5. João de Barro (Teddy Vieira/ Muibo César Cury)

6. Meu próprio destino (Noel fernandes/Chico rey)

7. Brasil caboclo (Tonico/Valter Amaral)

8. Lembrança de quem eu amo (Praense/Juliano)

9. Chico Mineiro (Tonico/Francisco Ribeiro)

10. Mágoa de boiadeiro (Nonô Basílio/Índio Vago)

11. Chuá, chuá (Pedro de Sá Pereira /Ary Pavão)

12. O menino da porteira (Teddy Vieira/Luizinho) com participação de Os filhos de Coromandel

Quando terminar de ler o livro, conto um pouco mais da história dos dois.