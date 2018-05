Público pequeno e exigente

Por Cristiane Bomfim

O palco, no centro de convivência do Sesc Ipiranga, na zona sul de São Paulo, era pequeno e o público não passava de 200 pessoas. Fazia sol quando pontualmente, ao meio-dia, Carreiro e Pardinho Filho agradeceram a presença de todos, ajeitaram os microfones e anunciaram a primeira canção: Saudade.

A dupla trajava bota, calça jeans, chapéu e camisa com a mesma estampa. Eles costumam combinar as roupas. Carreiro tocava a viola, seu parceiro – que é filho de Pardinho, da dupla Tião Carreiro e Pardinho – o violão. Os dois em pé. Uma hora de show e 14 músicas cantadas, entre elas Filho de Araçatuba, Padecimento, Pai Jacó, Rolinha cabocla e Fala alto viola.

Amargurado, composição de Dino Franco e Tião Carreiro, foi a mais conhecida do repertório. E, ao contrário do que pode parecer, isso agradou o público exigente, cansado de ouvir sempre as mesmas modas. Eu levei meu pai e ele saiu com as palmas das mãos vermelhas de tanto aplaudir a dupla. Ele confessou não conhecer a maioria das músicas apresentadas. “Mas são todas muito boas”, disse. E fez questão de repetir o elogio aos cantores. Meu pai não foi o único.

Além dele, outras 15 ou 20 pessoas se aglomeraram perto do palco, número que parece pequeno se comparado com Chitãozinho e Xororó, mas gigante para uma dupla que não tem pretensão de lotar um estádio de futebol. “Só queremos divulgar a música raiz, queremos passar para frente. E o público é diferente”, disse Carreiro. “São pessoas que não estão aqui por modismo. Ou elas conhecem e gostam de verdade ou estão interessadas em saber o que é essa tal moda caipira”, disse uma moça com idade entre 25 e 30 anos que não quis dar o nome prevendo uma possível polêmica.

Separei uma versão de Chrystian e Ralf cantando Amargurado (no Programa do Ratinho):