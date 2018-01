Por Cristiane Bomfim

Com 14.231 execuções, a música Pra você, de Paula Fernandes foi a mais tocada em 2011 de acordo com um levantamento feito pela Crowley Broadcast, uma empresa especializada em monitorar emissoras de rádios. O levantamento, conseguido com exclusividade pelo Jornal da Tarde, acompanhou as programações de rádios nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Campinas, Ribeirão Preto e Belo Horizonte.

Na segunda colocação está Mentes tão bem, de Zezé di Camargo e Luciano. A música tocou 13.784 vezes entre janeiro e dezembro do ano passado. Nada menos que seis canções sertanejas estão entre os dez primeiros colocados do ranking. Outras três músicas (Talking to the moon, Firework e On the floor) são internacionais.

A banda de rock NX Zero é a única que não é do gênero sertanejo entre os dez primeiros colocados com a música Onde estiver. Ela está na décima posição.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ranking de execuções tem 98 canções listadas.