Pedro Henrique e Fernando lançam “Todos os Dias”, primeira romântica da carreira

Conhecidos por músicas divertidas como “Afoga o Ganso”, “Larga esse whisky” e “Bonito e Gostosão”, Pedro Henrique e Fernando querem mostrar que também são bons com modas românticas. Às vésperas de gravarem o segundo DVD da carreira (marcado para 11 de julho em Cuiabá, no Mato Grosso), lançaram a primeira música romântica de uma carreira que começou em 2006. A canção “Todos os Dias”, escrita por Pedro Henrique, foi divulgada nacionalmente hoje, 5, junto com o videoclipe, dirigido por Junior Jacques. A surpresa ficou por conta da participação de João Bosco e Vinícius.

“Ficamos muito emocionados por se tratar de uma ‘moda’ romântica de muito conteúdo em termos de letra, melodia e arranjo, difícil de encontrar hoje em dia. Com certeza o público vai se emocionar”, disse João Bosco sobre o motivo que os fizeram aceitar a parceria.

A letra é uma declaração de amor. Não um amor recente ou de um amor cheio de brigas. “Fala sobre o amor que renasce todas as noites e todos os dias. De um homem que tem certeza que escolheu a mulher certa”. Essa explicação foi dada por Pedro Henrique cerca de um mês atrás no hall de um hotel em Cuiabá, quando ele me apresentou a canção que tinha escrito dias antes.

Para o diretor do clipe, Junior Jacques, é a história de um amor prefeito. “A música é muito boa e a letra é basicamente o roteiro do clipe”, explicou. O vídeo explora a linguagem cinematográfica e prioriza cenas fechadas e o recurso da câmera lenta. Tudo isso para mostrar de forma sutil “o romance que todo casal sonha viver”. Entre as filmagens e a finalização do clipe foram quatro dias de trabalho e 16 pessoas envolvidas.

Para acabar com o suspense, segue o clipe.