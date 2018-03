Paula Fernandes recupera 1,8 milhão de seguidores no Facebook

POR CRISTIANE BOMFIM

(cristiane@gmail.com)

No fim do ano passado uma das preocupações da equipe que trabalha com Paula Fernandes era recuperar todos os seguidores que a cantora tinha em sua antiga conta do Facebook. A página na rede social foi deletada, como consequência do rompimento do contrato coma Talismã Produções. No dia 23, a assessoria de imprensa da moça informou, por nota, que a página Oficial Paula Fernandes já atingiu 1,7 milhões de fãs.

O fato surpreende não só pela grandeza, mas especialmente pela rapidez com que o número foi alcançado. A nova página de Paula Fernandes no Facebook foi criada em 21 de dezembro e teve a colaboração de fãs que replicaram a campanha feita pela artista e divulgaram o endereço na internet. Hoje, 28, já são mais de 1,8 milhões de pessoas que curtiram a FanPage.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para quem não conhece a página oficial, segue o endereço: https://www.facebook.com/OficialPaulaFernandes