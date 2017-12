Paula Fernandes cantará “Coração na Contramão” com Zezé di Camargo e Luciano no segundo DVD da carreira

POR CRISTIANE BOMFIM

Apesar da crise do mercado fonográfico, Paula Fernandes conseguiu vender o expressivo número de 1,8 milhão de cópias do seu primeiro DVD de carreira – o “Paula Fernandes Ao Vivo”, lançado em 2011. Tornou-se então a principal voz feminina na música sertaneja da atualidade. Como qualquer grande artista, arrastou multidões aos seus shows, deu centenas de entrevistas, virou capa de revistas, participou de quase incontáveis programas de televisão, teve suas músicas em trilhas de novelas (e até participou de uma), foi alvo de críticas e de fofocas, atraiu mais de 5 milhões de pessoas em sua página oficial no Facebook e… agora se prepara para um novo feito: a gravação do segundo DVD da carreira para um público de 8.000 pessoas, vinte vezes mais do que no trabalho anterior.

O DVD será gravado amanhã, 8, no HSBC Arena, no Rio de Janeiro.Será produzido pelo canal de TV fechada Multishow e terá as participações especiais de Zezé di Camargo e Luciano e Roberta Miranda. A direção de vídeo terá assinatura de Eduardo Levy, da Janeiro Filmes. Gigi Barreto será a responsável pelo cenário e a direção musical ficará por conta de Marcio Monteiro, que já ocupa esta função nos shows da cantora.

Zezé di Camargo e Luciano serão chamados ao palco para interpretar “Coração na Contramão”, gravada em 1992 pela dupla. Também deve entrar no show a canção “Quem é”, escrita por Paula Fernandes e Zezé di Camargo. A música que será interpretada por Roberta Miranda não foi divulgada.

Como aconteceu com os outros seis álbuns (incluindo o primeiro DVD), Paula Fernandes participou ativamente de todas as partes da produção. Desta vez, uma das novidades, segundo a assessoria de imprensa, é que a cantora irá interagir mais com o público. “Estou me sentindo muito confortável com as novidades e tenho certeza que meus fãs também irão gostar bastante”, disse. Não vão faltar no repertório as canções “Meus Encantos”, “Eu sem Você”, “Cuidar mais de Mim” e “Mineirinha Ferveu”.

Serviço:

O HSBC Arena fica na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401, na Barra da Tijuca. Rio de Janeiro. O preço do ingresso varia de R$ 70 a R$ 140. A casa abre as 18h30 e o horário previsto para o início do show é 21h.