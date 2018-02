Painéis de LED e parte da banda fora do palco são novidades da turnê 2013 de Fernando e Sorocaba

CRISTIANE BOMFIM

Fernando e Sorocaba preferiram não esperar o lançamento do sexto álbum de carreira, previsto para o fim de abril, para colocar na estrada a nova turnê. Escolheram o show do último dia 28 no Villa Country, na zona oeste de São Paulo, para mostrarem as inovações na produção, que conta com enormes painéis de LED que se movimentam na vertical e na horizontal.

As novidades começam antes mesmo de a dupla iniciar o espetáculo. Imagens reproduzidas nas placas dão a sensação de que um caminhão invade o palco para anunciar a primeira canção: “Livre”, que já ganhou um clipe e fará parte do novo CD. É de trás desses painéis que saem Fernando e Sorocaba. O palco também está mais espaçoso: é que a bateria e o teclado ficam agora no meio do público.

[galeria id=6261]

“O show é um dos pontos fortes da nossa carreira. Ele sempre foi muito bem elogiado e, para nós, é uma grande responsabilidade. Temos que manter isso todo ano”, afirmou Sorocaba. Toda a produção é assinada por uma equipe, encabeçada por ele. O projeto foi montando ao longo de 2012 e é resultado de uma série de adaptações de ideias e cenários de shows internacionais. “Não paramos de captar coisinhas. Vamos para fora assistir outros shows e trazemos ideias, fazemos testes e adaptamos às nossas ideias”, ”continuou o primeira voz da dupla.

No repertório, pouca coisa mudou. De canções novas, só mesmo os singles “Livre” e “As mina pira”. Com o lançamento do novo CD, novas faixas devem entrar no show. O álbum com 13 faixas inéditas receberá o nome de “Homens e Anjos”, título de uma das canções. “Ele (o CD) está incrível. Tem novos arranjos, ritmos diferentes. É um CD bem equilibrado, mas acho que tem mais músicas para cima do que românticas”, explicou Fernando.