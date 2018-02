Oito horas de música no Country Festival

POR CRISTIANE BOMFIM

Bruno e Marrone, Munhoz e Mariano, Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Humberto e Ronaldo, George Henrique e Rodrigo, Maria Cecília e Rodolfo, Roberto Nunes e Alexandre e, para encerrar a lista Jaime Júnior. O time de peso se apresenta hoje, 16, na sétima edição do Country Festival, em Curitiba, Paraná.

A estimativa é que pelo menos 50 mil pessoas assistam as as apresentações que começam no início da noite até o amanhecer. O número é dobro de 2007, quando o evento começou. O preço dos ingressos varia de R$80 a R$ 1.200

O Country Festival ocorre no Expotrade. O endereço é Rodovia Leopoldo Jacomel, 10454. O primeiro show deve começar as 19h e a censura é 18 anos.