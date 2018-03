‘O Cowboy Vai te Pegar’ é a nova de Rio Negro e Solimões

POR CRISTIANE BOMFIM

Rionegro e Solimões lançou hoje às 11h na internet a nova música de trabalho. A divertida “O Cowboy Vai Te Pegar” chegou hoje também às rádios de todo o País. A faixa faz parte do novo CD da dupla, com lançamento previsto para setembro. Para a divulgação, a dupla já está gravando um videoclipe, que será colocado na rede no próximo mês.

Antes de “O Cowboy Vai Te Pegar”, os amigos colecionadores de hits trabalharam outras duas faixas inéditas que estão no repertório do novo álbum: “Deu Paixão” e “Romântica”. Esta última continua entre as mais pedidas na rádio. Todas elas têm a produção musical de Fernando Zorzanello (que faz dupla com Sorocaba).