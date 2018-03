Novo projeto de Cesar Menotti e Fabiano é DVD de modões

POR CRISTIANE BOMFIM

(cristiane@gmail.com)

Gravado nos dias 16 e 17 de agosto no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, o DVD ao Vivo de Cesar Menotti e Fabiano deve chegar às lojas em fevereiro. A previsão inicial era novembro. Acostumados com a teoria de que o sertanejo não tem força no Rio, a dupla diz ter se surpreendido. “Superou nossas expectativas. O trabalho não ficou morno. Ficou muito quente”, conta Fabiano. O álbum comemora os dez anos de carreira dos irmãos e tem as participações de Jorge e Mateus, Preta Gil, Santorine e o grupo de pagode Sorriso Maroto.

Mas 2013 não será ano apenas para divulgação do novo trabalho. Os irmãos planejam gravar no primeiro semestre outro DVD. Só que desta vez o álbum será dedicado aos modões sertanejos e música raiz. “Somos de uma tradição raiz. Crescemos ouvindo música de viola caipira, os modões. Queremos gravar músicas antigas”, confessa Fabiano. Segundo ele, o projeto inicial se resumia em um CD. Mas, vieram propostas de amigos e empresários e o ‘sonho’ se transformou em DVD. A dupla já tem propostas para a gravação nas cidades de Poços de Caldas e Belo Horizonte, ambas em Minas Gerais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais uma

Desde o início de janeiro está disponível o aplicativo da dupla na App Store. Com ele é possível ter acesso à agenda de shows, músicas e fotos.