Novo DVD de Luan Santana pode ter música escrita para namorada Jade

Luan Santana já começou a escolher o repertório que entrará no terceiro DVD da carreira, com gravação prevista para maio na capital paulista. Entre as músicas está a inédita Te esperando, escrita por Bruno Caliman. “Ela tem uma história linda e é diferente de tudo o que eu fiz. Pela primeira vez eu entrei no estúdio, peguei o violão e mandei”, contou o ídolo. A canção chega às rádios no dia 25 de março.

Ainda não está decidido, mas o DVD pode ter ainda uma música que Luan escreveu para Jade, sua namorada. Raridade foi composta depois de uma briga do casal. “Eu fiz a música para ela me perdoar”, confessou o cantor.

Se o álbum “Quando chega a noite”, lançado no ano passado representou o amadurecimento artístico de Luan Santana, a promessa é que o novo trabalho surpreenda mais uma vez. “O sertanejo está em um momento bem decisivo. Tem muita gente fazendo tudo muito igual. E é por isso que quero fazer algo diferente”.

A proposta é um disco de balada que não pareça com nada gravado pelos outros artistas do estilo: sair do modismo para criar moda. “Vou fazer a minha balada. Hoje para tocar na noite tem que ser vanera ou arrocha. Eu quero fazer diferente disso”, afirmou na noite de ontem, 14, minutos antes de subir no palco do Villa Country, na zona oeste de São Paulo.

GUSTTAVO LIMA E LUAN NO MESMO PALCO

As quase duas horas de show foram suficientes para que Luan Santana enlouquecesse suas fãs sucessos como Meteoro, Nega e Te Vivo. Mas a parte mais surpreendente da apresentação foi quando o cantor convidou para uma palhinha um amigo chamado Gusttavo Lima. Juntos pela primeira vez no palco eles cantaram Gatinha Assanhada e Página de Amigos.

Entre os fãs que lotaram a casa noturna estavam o ex-jogador de futebol Neto, Kiko (do KLB), João Neto (da dupla com Frederico), Marrone (da dupla com Bruno) e Edson (da dupla com Hudson).