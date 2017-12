Novo CD de Victor e Leo vai escancarar influências do rock, R&B e blues

POR CRISTIANE BOMFIM

Victor e Leo estão em estúdio gravando o 11º trabalho da carreira. O álbum que ainda não tem nome definido deve ser lançado até agosto. “Está quase pronto”, contou Victor ontem, 1, em coletiva de imprensa antes de se apresentar no Country In Park, no Hopi Hari, no interior de São Paulo. A proposta do CD, segundo a dupla, é renovar no repertório e nos arranjos, que devem ser “mais fortes”. As influências do rock, o R&B e o Blues na formação musical da dupla devem ficar mais explícitas.

“É um lado nosso que nunca foi mostrado. Agora as pessoas terão certeza das nossas influências”, contou Victor. Outra novidade é que neste álbum a maior parte das composições não será de Victor, mas sim de Leo. “É o que dá andar em má companhia”, brincou Leo. A renovação, para uma dupla que nunca gostou de rótulos e, muitas vezes, foi dita como “sem estilo definido”, pode parecer uma provocação. Mas não é, garantem os artistas. “É um outro lado nosso”, disse Victor.