Novo CD de Maria Cecília e Rodolfo sai em março

Por Cristiane Bomfim

O primeiro CD gravado em estúdio de Maria Cecília Rodolfo deve ser lançado no início de março. O repertório já foi escolhido e a dupla está em estúdio. “Tem um ano que não gravamos um trabalho novo e por isso queremos gravar um CD muito especial e acho que estamos conseguindo isso”, contou Maria Cecília ao Jornal da Tarde.

O CD terá participação especial de uma dupla, de acordo com a dupla, mas o nome não foi revelado. Em junho, a dupla que está com um novo empresário irá gravar o DVD ao Vivo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. “Queremos que o DVD tenha mais participações”, disse Rodolfo.

O último CD da dupla foi gravado em 2010 em um show em São Paulo. Ontem, o casal fez sua primeira apresentação do ano na capital paulista.