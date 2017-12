Novo CD de Guilherme e Santiago chega às lojas em julho

POR CRISTIANE BOMFIM

Até o começo de julho o novo CD de Guilherme e Santiago deve estar à venda nas lojas. O álbum com selo da Som Livre terá 14 faixas e incluirá “Monalisa”, que foi lançada em dezembro do ano passado, além da divertida “Quando Bebe”, a mais nova da dupla. “Acredito que é um álbum mais romântico que os anteriores, apesar de a nova música de trabalho ser dançante”, explicou Santiago após cantar sozinho o Villa Country, na zona oeste de São Paulo, na última quinta-feira, 29.

O CD é uma prévia para o DVD que deve ser gravado em setembro. “Estamos colhendo músicas e é claro que entrarão algumas do novo CD”, contou Santiago. O local para gravação ainda não foi definido, mas a dupla está avaliando Florianópolis, em Santa Catarina, e Brasília.

Sem Guilherme, que teve uma crise de apendicite, na quinta-feira passada Santiago se apresentou sozinho no Villa Country. Foi a primeira vez em 19 anos de carreira. “Não estava preparado. Mas o público me ajudou”, confessou ele que costuma fazer a segunda voz. Veja abaixo as fotos do show em São Paulo:

