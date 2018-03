Novo álbum de Marcos e Belutti sai no meio do ano

Por Cristiane Bomfim

O quinto trabalho de Marcos e Belutti deve ser mais romântico que o atual. A dupla já está em estúdio e a previsão é que o álbum chegue nas lojas no fim do primeiro semestre. E eles apostam no romantismo para realizarem o sonho de serem convidados para participar do programa Domingão do Faustão, da TV Globo. “Eu sinto que isso vai acontecer com o sucesso de uma música romântica”, afirmou Belutti ao JT na última quinta-feira, minutos antes de subir no palco da Villa Country, na zona oeste da capital.

Desce do Salto, música animada que fala de paquera é a música que está tocando atualmente nas rádios. Na lista das baladas mais apaixonadas estão: Tudo no olhar, Cartas e Silêncio.