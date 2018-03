Nega, a nova música de Luan Santana

Por Cristiane Bomfim

Luan Santana lança hoje sua nova música de trabalho. A canção chamada Nega, de letra fácil e refrão chiclete é aposta do cantor para ‘hit’ do verão e causou polêmica quando fãs do rapper paulistano Projota acusaram o cantor de plágio.

Tudo por causa da frase “tava arrumando a minha vida, mas tô doido pra você bagunçar“, que aparece logo no início da música Acabou, de Projota. O rapper chegou a reclamar no twitter, disse que iria procurar seu advogado, mas depois deletou a mensagem. Restou apenas um desabafo: “To resolvendo essa semana uma parada da minha vida pessoal que eh muito Foda! E Esse lance da internet aí eh moh merda! Me deixou bolado!”, publicado ontem no site de relacionamento.

A música Nega é composição de Luan Santana em parceria com Thiago, da dupla Thaeme e Thiago, e exceto pela frase questionada não tem nada a ver com a música do rapper.