Música romântica, barriga a mostra e a loucura das mulheres

Por Cristiane Bomfim

Não é preciso muito esforço para entender porque o público que lota os shows de Eduardo Costa é formado, em sua maioria, por mulheres que chegam cedo, se espremem na frente do palco e não ligam muito para as paqueras antes e durante a apresentação. A diferença do cantor que ficou conhecido em 2007 após lançar seu primeiro DVD e os novos nomes da música sertaneja é que ele preferiu o estilo romântico.

No palco, ele ele sofre por amor como qualquer cantor sertanejo romântico que se preze tem que saber fazer. E também faz charminho, rebola, manda beijos e enlouquece a mulherada. E elas não fazem cena: declaram o amor pelo artista em faixas colocadas na cabeça, gritos e até pedidos de casamento.

“Mas que homão é esse? Quero ele na minha casa. Sou louca por ele”, confessou a secretária Rosélia Camargo, de 27 anos. Ela chegou cinco horas antes do show na Villa Country, na zona oeste, na última terça-feira, 7. Saiu de Parelheiros, na zona sul, com quatro amigas. “Não dá para trazer homem porque a gente se descontrola”.

E olha que Eduardo Costa não é um homem alto. Talvez por isso, abuse da malhação e use roupas coladas. Ele também não sente vergonha de levantar a camiseta branca e mostrar a barriga durante o show. E a mulherada perde o fôlego, grita e até chora. Já os homens, ficam de lado observando a histeria feminina. Boa parte deles está ali porque gosta do cantor, mas assumir é coisa para poucos.

“Ah, eu gosto de algumas músicas. Não posso dizer que o cara não canta bem, né? Só não entendo o que faz esse bando de mulheres ficar gritando e chorando”, disse bancário Renato Paulo Correia, de 31 anos.

O show de Eduardo Costa não lotou a casa, como fizeram Jorge e Mateus no primeiro semestre. Mas, o sertanejo fez todo mundo cantar durante duas horas. A primeira música foi Não acredito. Depois vieram sucessos como Me apaixonei, Eu duvido, Amores Imortais, Eu aposto, Ela saiu à francesa, e a canção que empresta o nome ao último DVD Pele, Alma e Coração.

Eduardo Costa agradeceu ao público pela presença e disse que depois do acidente com o jatinho em Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais, os shows tem outro “gosto”. “Eu nasci de novo”, justificou. Antes do show, ele conversou com o Jornal da Tarde:

Como você se machucou no acidente com o avião na última sexta-feira?

Eu tirei o cinto porque quando o trem de pouso explodiu e o ferro começou a arrastar no asfalto, saiu muito fogo. E eu imaginei que o avião fosse explodir. Eu fiquei com medo de morrer carbonizado ou de não conseguir sair. Entrei em pânico. Aí eu tirei o cinto e uns cinco, sete segundos depois, o avião deu um 360º na pista e desceu ladeira abaixo e bateu no meio de uma lavoura de café. Eu trinquei a cabeça, o nariz em dois lugares, quebrei dois dedos da mão direita.

E como foi cancelar o show daquele dia?

Eu só não fiz porque os médicos não deixaram. Eu estava com a cara inchada, mas queria fazer mesmo machucado.

Teve que dar uma pausa na cachaça?

Vou ter que esperar uns dias, né?

Você pensa em parar de beber cachaça?

Nunca pensei em parar. Cachaça é igual vinho, não se toma para ficar bêbado. A cachaça é uma bebida muito mais de degustação do que de beber para fazer festa. Para fazer festa, você toma cerveja, champanhe. Cachaça você toma um golinho meia hora antes do almoço. Eu gosto de tomar cachaça antes dos shows.

Qual cachaça você toma?

Eu tomo várias. Tem uma cachaça que chama GRM. Tem outra que chama Germana. A minha favorita é a Germana 10 anos. Essa eu tomo até um litro. Se eu sentar para conversar, eu tomo um litro fico sóbrio porque meu organismo já acostumou. As cachaças do norte de Minas Gerais são as melhores.

Em média, são cerca de 20 shows por mês na sua agenda. Você não acha que está pegando pesado e viajando muito?

Muito raramente eu faço dois shows por noite. Estamos chegando a 140 shows neste ano, então o que acontece é que a gente depende de avião e infelizmente acidentes acontecem. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar vivo. Mas parar é difícil. Eu estou com 31 anos, estou numa fase muito boa da minha carreira e tenho que aproveitar porque eu não seio o que vai acontecer. Eu luto para que minha carreira dure muitos e muitos anos, eu faço um trabalho sério, mas tenho que aproveitar ao máximo o meu momento.

Você tem medo de que essa fase boa da carreira passe logo? Existe uma receita para evitar que isso aconteça?

Eu me preocupo, mas não faço músicas da moda. Quem faz música descartável, corre risco de ter uma carreira descartável. E para mim, com todo respeito à música universitária, muitas músicas são descartáveis. Tem muitos artistas que eu adoro, mas não gosto das músicas que eles fazem. Eu me preocupo em fazer músicas com arranjos modernos, mas cantando a música sertaneja romântica. Eu nãoi quero cantar uma música chamando a mulher de cachorra, falando que eu quero pegar as mulheres. Eu quero falar de amor.

Você escolheu gravar o seu último DVD em São Paulo. Qual é a diferença do público paulista?

Cantar no Brasil inteiro é ótimo, mas São Paulo é um estado formador de opinião e o Brasil se encontra em São Paulo. Aqui tem gente do País inteiro. Tem gente de Minas Gerais, do nordeste, do Rio Grande do Sul… Então, quando você canta em São Paulo, você canta para o Brasil.

Você e o Leonardo vão gravar um DVD juntos?

Está fechado. A gente vai gravar no fim do ano que vem. Será um DVD de paixão só com músicas que a gente gosta. Ainda estamos procurando um lugar para gravar.